Mures: Copii neinsotiti refugiati din Ucraina, protejati

Centrul Regional Targu Mures al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures au stabilit vineri, 18 martie, modul de interventie in cazul identificarii unor copii refugiati din Ucraina, neinsotiti de adulti, astfel incat acestia sa nu cada victime ale traficantilor de persoane."Impreuna cu specialistii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures am discutat despre modul de interventie in ... citeste toata stirea