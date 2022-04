Mures: Fermieri britanici, mobilizati pentru sustinerea unei case de tranzit a refugiatilor ucraineni

Un om de afaceri din Scotia, Jim Turnbull, in varsta de 70 de ani, stabilit la Saschiz de 20 de ani, a reusit sa mobilizeze mai multi fermieri din Marea Britanie pentru sprijinirea unei case de tranzit a refugiatilor ucraineni, care functioneaza la Suceava."Inca de la inceputul razboiului din Ucraina m-am implicat in ajutorarea refugiatilor. Am mobilizat fermieri din Marea Britanie sa doneze bani pentru a sprijini o casa de tranzit a refugiatilor din Suceava, iar acum m-am alaturat unui ONG ... citeste toata stirea