Mures: Hoti de lemne surprinsi de jandarmi

In acest sfarsit de saptamana, in zilele de 12 si 13 februarie, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mures, in colaborare cu reprezentantii Ocoalelor Silvice Reghin, Sighisoara si Gurghiu, au desfasurat actiuni pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale in domeniul silvic."In cadrul acestor actiuni au fost surprinsi sase cetateni ce transportau lemne fara documente legale, pe raza comunei Petelea din judetul Mures. Prin urmare au fost sanctionati ... citeste toata stirea