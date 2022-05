Mures: Parteneriat intre proiectul Pro Ucraina si ISU

Un transport umanitar constand in peste 10.000 de kilograme de alimente de baza a plecat, joi, din Sighisoara cu destinatia Ucraina, transportul fiind asigurat gratuit de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, in baza unui parteneriat cu initiatorii proiectului ProUcraina."ISU Mures a intrat in parteneriat cu noi ca sa putem duce ajutoarele pentru ucraineni dincolo de granite. Ne ofera transport gratuit catre granita. Noi adunam ajutoarele intr-un depozit de ... citeste toata stirea