Politistii Sectiei 11 Politie Rurala Tarnaveni au oprit in trafic duminica, 10 aprilie, pe DJ 151B, intre localitatile Bahnea - Gogan, un autoturism condus de un barbat in varsta de 36 de ani.Potrivit informatiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Mures, in urma testarii cu aparatul etilotest barbatului i-a reiesit o valoare de 1,34 mg/l ... citeste toata stirea