Mures: Transport de medicamente de 200.000 de lei catre Ucraina

Reprezentantii primei farmacii cu statut de intreprindere sociala din Romania, care functioneaza in comuna Sangeorgiu de Mures, au anuntat vineri, 18 martie, ca au reusit sa trimita trei transporturi de medicamente in spitalele din Cernauti, Kiev si Mariupol, in valoare de peste 200.000 de lei, dar ca e nevoie in continuare de resurse financiare pentru sustinerea actiunii umanitare."Este nevoie in continuare de resurse, dintre care cele mai eficiente sunt donatiile in bani, pentru ca pot fi ... citeste toata stirea