Mures: Ultimul clopotel pentru 50 de absolventi aflati in stare privativa de libertate

Penitenciarul Targu Mures a organizat, miercuri, festivitatea de incheiere a anului scolar 2021-2022 pentru cei 50 de absolventi de clase primare, gimnaziale si liceale aflati in stare privativa de libertate."In acest an scolar, 50 de persoane private de libertate au absolvit formele de invatamant primar, gimnazial si liceal (cls. IX-X). Programa scolara cuprinde aceleasi materii si bareme de evaluare ca in toate unitatile de invatamant similare din sistemul educational romanesc destinate ... citeste toata stirea