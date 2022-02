Muresean baut si fara permis, prins la volanul unei masini

Politisti din cadrul Politiei municipiului Sighisoara au depistat miercuri, 2 februarie, in jurul orei 1.50, pe DN 14, un barbat in varsta de 42 de ani, care ar fi condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis de conducere."In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cel in cauza a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. De ... citeste toata stirea