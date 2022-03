Politisti ai Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Targu Mures au identificat, in data de 8 martie, un barbat in varsta de 33 de ani, banuit de furt calificat."In fapt, la data de 19 ianuarie, cel in cauza ar fi sustras din posesia unui tanar de 15 ani, aflat pe o strada de pe raza localitatii Targu-Mures, un telefon mobil, cauzand un prejudiciu in valoare de 1.500 de lei. ... citeste toata stirea