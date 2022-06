Muresean cu mini-harem, retinut de Politie pentru proxenetism

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Mures au surprins in flagrant delict miercuri, 8 iunie, un tanar in varsta de 19 ani, care ar fi savarsit o infractiune de proxenetism."In fapt, la data de 8 iunie, tanarul a fost surprins in flagrant intr-un apartament, de pe raza municipiului Targu Mures, in care trei femei ofereau servicii sexuale contra cost. Din cercetari a reiesit faptul ca acesta, din luna aprilie si pana in prezent, ar fi obtinut foloase materiale ca urmare a ... citeste toata stirea