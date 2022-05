Mureseanul Thomas Moldovan, meci de sah cu Garry Kasparov

Secretarul de stat muresean Thomas Moldovan a sustinut o partida de sah in cadrul simultanului organizat miercuri, 4 mai, in capitala, in onoarea multiplului campion mondial la sah Garry Kasparov."Garry Kasparov, cel mai mare jucator de sah din toate timpurile, a fost prezent ieri la Bucuresti, pentru a deschide prima etapa a circuitului international Grand Chess Tour 2022. Am avut bucuria nesperata de a participa la acest eveniment. De obicei, sunt greu de impresionat de oameni si reusesc sa ... citeste toata stirea