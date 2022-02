Mureseni retinuti pentru tulburarea ordinii si linistii publice

Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Tarnaveni au identificat joi, 3 februarie, patru barbati banuiti de comiterea infractiunii de "tulburarea ordinii si linistii publice"."In fapt, la data de 2 februarie, cei in cauza, in urma unui conflict spontan, s-au agresat reciproc pe strada 1 Decembrie 1918 de pe raza localitatii Tarnaveni, tulburand astfel ordinea si linistea publica. In cauza a ... citeste toata stirea