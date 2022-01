Muresenii cu pensii mici primesc ajutor financiar

Romanii cu pensii mai mii de 1600 lei pe luna vor primi un ajutor financiar de la stat. Atentie, insa, ajutorul va fi diferit in functie de pensie. Suma ce reprezinta pensia impreuna cu ajutorul acordat nu poate depasi 2.200 de lei. Un pensionar cu 1.600 de lei pensie va primii 600 de lei, iar un senior cu o pensie de 1.000 de lei va primi un ajutor 1.200 de lei.La nivel judeteanIn judetul Mures sunt aproximativ 138.000 de pensionari in plata, 67.000 sunt cu pensii sub 1600 de lei, adica ... citeste toata stirea