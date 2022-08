Noi activitati antidrog desfasurate de Politia Mures

Politistii de la prevenire si siguranta scolara, sprijiniti de specialisti antidrog de la Agentia Nationala Antidrog, precum si de voluntari instruiti in domeniu, au derulat, in perioada 19-21 august, activitati de constientizare a efectelor consumului de droguri, in randul participantilor la festivalul Maris Fest."Prin acest tip de activitati, politistii le-au adresat recomandari tinerilor referitoare la prevenirea consumului de droguri si consecintele acestora asupra sanatatii, punand ... citeste toata stirea