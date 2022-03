Noi angajati prin AJOFM Mures

In primele doua luni din an, prin Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Mures s-au inregistrat 393 de noi angajati. Dintre acestia 204 femei.Din punct de vedere al varstei, 202 au peste 45 de ani. Alte 41 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani. 16 angajati au varsta cuprinsa intre 30 si 35 de ani. 24 au varsta cuprinsa intre 25-29 de ani (24 tineri NEET) iar 110 sunt tineri sub 25 de ani (109 tineri NEET).In functie de rezidenta, 196 provin din mediul urban, iar 197 ... citeste toata stirea