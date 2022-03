Noi incendii de vegetatie uscata in judetul Mures

In ultimele 24 ore, in judetul au avut loc noua incendii de vegetatie uscata, produse in localitatile Sincai-Fanate, Tirimia, Pogaceaua, Dambu, Petelea, Balda, Tarnaveni, Reghin si Ibanesti Sat, a anuntat marti, 15 martie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures."Au intervenit pentru stingerea incendiilor, pompierii militari din cadrul ISU Mures dupa cum urmeaza: Detasamentul Targu Mures impreuna cu Serviciul Voluntar ... citeste toata stirea