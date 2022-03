Noi incendii de vegetatie uscata in judetul Mures

In ultimele 24 ore, in judetul Mures au avut loc 22 incendii de vegetatie uscata, produse in localitatile Deleni, Tarnaveni, Sanisor, Lunca Bradului, Reghin, Hadareni, Vadas, Petelea, Tireu, Valenii de Munte, Vargate, Tisieu, Rastolita, Sovata, Sancraiu de Mures, Dumbravioara, Targu Mures si Secuieni, a informat marti, 22 martie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures."Au intervenit pentru stingerea ... citeste toata stirea