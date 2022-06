Noi presedinti la cluburile Rotary din Targu Mures

Rotirea colanului si schimbarea de mandat a tuturor cluburilor Rotary din Targu Mures a avut loc in seara zilei de 23 iunie, la Hotel Grand. Un an rotarian se termina, unul nou incepe, cu provocari si, speram, cat mai multe reusite!Sala Rapsodia a Hotelului Grand din Targu Mures a gazduit joi, 23 iunie, Ceremonia Comuna de Rotire a Colanului a cluburilor Rotary, Rotaract si Interact din Targu Mures."Suntem ca intr-o poveste din aceea cazona, in care fiecare ofiter isi preda streagul de la ... citeste toata stirea