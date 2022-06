Primaria Comunei Gurghiu si Consiliul Local Gurghiu in parteneriat cu Consiliul Judetean Mures si cu participarea Asociatia Comori de Suflet organizeaza, in data de 25-26 iunie 2022, o noua editie a Targului Fetelor de la Gurghiu.Potrivit organizatorilor, Targul va avea doua momente principale: strigatul fetelor peste sat (Casva) - in data de 26 iunie 2022, de la ora 20.00, si targul propriu zis - in data de 26 ... citeste toata stirea