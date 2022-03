O familie de refugiati din Ucraina a ajuns si in Raciu

Potrivit unui anunt publicat pe pagina de Facebook a lui Ciprian Alin Belean, primarul comunei Raciu din judetul Mures, o familie de refugiati din Ucraina formata din cinci membri vor locui momentan in satul Raciu, in casa unui consatean care locuieste in Targu Mures.,,Prima familie de refugiati din Ucraina care a ajuns in Raciu. Familia Bilenko Kostiantyn este din Kiev si este formata din mama, tata, bunica si doi copii minori (un baiat de 4 ani si o fetita de 8 ani). Momentan locuiesc in ... citeste toata stirea