O femeie pompier, o femeie puternica. Despre meserie

Cristina Ioana Samarghitan este o tanara targumureseanca in varsta de 29 de ani care a ales calea meseriei de pompier. A absolvit Facultatea de Comunicare si Relatii Publice din cadrul Universitatii ,,Petru Maior", iar in prezent este incadrata ca subofiter tehnic principal la departamentul Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Horea" al judetului Mures."A fi femeie militar este un privilegiu"Desi formata academic in domeniul comunicarii si ... citeste toata stirea