O noua investitie de un milion de euro a fost finalizata la Campia Turzii

Noul an aduce in economia judetului Cluj finalizarea unei noi investitii, realizata "la firul ierbii", in domeniul serviciilor profesionale. O societate care opereaza in domeniul servicii profesionale si de curatenie, One Way din Cluj-Napoca, a decis sa se extinda prin infiintarea unei noi divizii de servicii, Industrial Laundry Transilvania, care va oferi servicii de spalatorie industriala firmelor si institutiilor care detin imobile in sistemul HoReCA, cabinete si unitati medicale, centre Spa, ... citeste toata stirea