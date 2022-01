Oamenii fara adapost salvati de la inghet

Pentru a evita situatiile neplacute cauzate de temperaturile scazute Directia de Asistenta Sociala Targu Mures, la fel ca in fiecare an, ia masuri in vederea protejarii persoanelor aflate in situatii vulnerabile, pe perioada sezonului rece.Astfel, Adapostul de Noapte din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targu Mures situat pe strada Rozmarinului nr. 36, ofera oamenilor strazii un loc calduros pe timp de noapte, deparazitare, imbracaminte, articole de igiena, consiliere medicala, ... citeste toata stirea