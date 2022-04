Om de afaceri muresean acuzat de dare de mita, acord cu DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor articolului 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei unui inculpat, om de afaceri, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita.Potrivit unui comunicat de presa facut public miercuri, 27 aprilie, in acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: "In perioada 12-15 ... citeste toata stirea