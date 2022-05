Operatiuni bancare frauduloase investigate de Politia Mures

Un barbat din Tarnaveni banuit ca ar fi efectuat doua operatiuni bancare in mod ilegal, a fost retinut pentru 24 de ore."La data 10 mai 2022, politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Tarnaveni au identificat un barbat, de 19 ani, din comuna Ganesti, banuit de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. In fapt, la data de 19 februarie 2022, acesta ar fi efectuat, prin intermediul telefonului persoanei vatamate, pe care, in prealabil, ... citeste toata stirea