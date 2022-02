Opt crese noi anuntate in judetul Mures

Finantarea necesara pentru constructia a 280 de crese noi, moderne si eficiente din punct de vedere energetic a fost aprobata de Ministerul Dezvoltarii."142 de crese noi au primit aprobare astazi, pentru 52 de orase si 90 de comune, iar cu cele 138 care au primit aprobare in august 2021, pentru a fi construite in municipiile din Romania, totalul creselor noi aprobate pentru finantare de catre Ministerul Dezvoltarii se ridica la 280", a anuntat, in urma cu cateva zile, ministrul Cseke Attila, ... citeste toata stirea