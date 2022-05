Painea cu seminte prajite de la Eldi, Painea Anului 2022 fabricata industrial

In urma concursurilor sectiunii panificatie-patiserie din cadrul editiei GastroPan 2022 organizata la Brasov, muresenii au luat trofeul pentru Painea Anului 2022 fabricata industrial in Romania. Painile Anului 2022: painea cu seminte prajite si painea alba "la cuptor" cu cartofiPainea Anului 2022 fabricata industrial in Romania: Paine cu seminte prajiteLa fel ca si in anii precedenti, si in 2022 atat brutarii artizani, cat si producatorii industriali de paine au avut sansa de a castiga ... citeste toata stirea