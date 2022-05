Parinti, copii! Sunteti invitati la spectacol la Shopping City Targu Mures

Organizatia Salvati Copiii si Shopping City Targu Mures organizeaza azi, 25 mai 2022, incepand cu ora 17.00, in cadrul centrului comercial - zona InfoDesk, spectacolul de improvizatie "Exploratorii digitali in siguranta". Evenimentul este dedicat copiilor si parintilor, pe teme legate de siguranta in mediul online.Aproape 80% dintre copiii cu varsta intre 8 si 17 ani utilizeaza Internetul zilnic timp de cel putin trei ore, in afara orelor de scoala, procentul celor care petrec intre una si ... citeste toata stirea