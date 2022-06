Parintii vor putea angaja bona cu contract individual de munca

Bonele care puteau lucra legal in Romania doar in conditiile in care erau angajate in cadrul unei firme de bone sau pe cont propriu ca persoana fizica autorizata, vor putea fi angajate direct de familii pe baza unui contract individual de munca. Legea care reglementeaza aceasta activitate a fost aprobata de Senat si urmeaza a fi supusa la vot in Camera Deputatilor.Modificari si completari in Legea nr. 167/2014:Art. 1- Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, publicata in ... citeste toata stirea