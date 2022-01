Participanti la programe de formare profesionala

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ( AJOFM) Mures a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul Centrelor Regionale de Formare Profesionala a Adultilor Mures si Brasov, un numar de 582 persoane, in perioada anului trecut. Din acest total, 566 persoane se afla in categoria someri, iar 16 persoane sunt din categoria persoanelor care beneficiaza de gratuitate, altii decat somerii, respectiv persoane aflate in custodia Penitenciarului Targu Mures.In ... citeste toata stirea