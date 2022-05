Pas inainte pentru centura ocolitoare a Reghinului

Studiul de Fezabilitate pentru varianta de ocolire Reghin, revizuit, va fi suspus analizei si avizarii in cadrul sedintei CTE - CNAIR, care va avea loc vineri, 27 mai, a anuntat Dumitrita Gliga, deputat PSD de Mures."Contractul pentru completarea studiului de fezabilitate necesar constructiei variantei de ocolire Reghin, semnat la data de 5 decembrie 2019, este in derulare, termenul de finalizare fiind in 2022. Tot in acest an va fi lansata licitatia pentru proiectarea si executia celor ... citeste toata stirea