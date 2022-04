Paste Catolic la Miercurea Ciuc: mii de oameni in centrul orasului pentru sfintirea bucatelor VIDEO

Cateva mii de oameni au participat, duminica dimineata, in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, la traditionalul ceremonial de sfintire a bucatelor cu ocazia Pastelui Catolic. Este pentru prima data, in ultimii doi ani, cand ceremonialul se desfasoara fara restrictii, localnicii venind in numar mare pe platoul din fata Palatului Administrativ, in ciuda frigului si a ninsorii, relateaza ziare.comOamenii au purtat cosuri in care se aflau oua rosii, sunca, drob, friptura sau prajituri, iar multi ... citeste toata stirea