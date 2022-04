Pedepse pentru cei care ranesc animale

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri,13 aprilie, un proiect de lege care prevede majorarea limitelor pedepselor si amenzilor contraventionale in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa in aceasta categorie si zoofilia.Atentie! Animalul aflat intr-o situatie de pericol este considerat si animalul care a fost ranit, schingiuit sau supus zoofiliei, precum si animalul care nu beneficiaza de hrana si apa in cantitati suficiente, de un adapost corespunzator sau de tratamente ... citeste toata stirea