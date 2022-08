Cu ocazia implinirii unui an de existenta a programului "Joia Muzeala", Muzeul Judetean Mures si Primaria Municipiului Targu Mures va invita in luna august, la Cinema ARTA, in fiecare seara de joi, de la ora 21:00, la patru proiectii de film speciale.Joi, 18 august de la 21:00 doritorii pot urmari filmul "Pentru mine tu esti Ceausescu" ora 21.00. ... citeste toata stirea