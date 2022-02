PERCHEZIEsII. Arme si munitii ridicate de Politia Mures

Politisti ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul Serviciului de Ordine Publica, au desfasurat sambata, 12 februarie, doua perchezitii domiciliare in comuna Danes, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj cinegetic."Au fost ridicate in vederea confiscarii trei arme neletale supuse autorizarii cu aer comprimat de tir sportiv, 138 de elemente de munitie ... citeste toata stirea