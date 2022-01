Perchezitii la mureseni banuiti de inselaciune

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures pun in executare miercuri, 19 ianuarie, 24 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Mures, precum si 44 de ordonante de ridicare de inscrisuri, in 13 judete si in municipiul Bucuresti, la persoane banuite de inselaciune."Din cercetari a reiesit ca reprezentantii unor societati din judetul Mures ar fi atestat, in mod fictiv, prestarea unor servicii de cazare si masa catre persoane fizice, beneficiare de ... citeste toata stirea