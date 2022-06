Poem dedicat in memoria lui Sergiu Marocico

Dureroasa si neasteptata trecere in nefiinta a actorului targumuresean Sergiu Marocico a trezit in comunitatea locala durere si neputinta. Cultura targumureseana sufera in urma acestui eveniment tragic. Sergiu Astelean, un prieten apropiat al actorului, si-a exprimat regretul printr-un poem postat pe pagina sa de Facebook."Sunt indignat si revoltat pentru tragedia fratelui Sergiu Marocico Jelim, Jelim, Jelim dar speram... Si la dreapta M A A U vei fi FRATELE nostru targumuresean!", a transmis ... citeste toata stirea