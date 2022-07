Luni dimineata, 4 iulie, in jurul orei 7.20, pe DN 15, in localitatea Gornesti, pe sensul de circulatie catre Targu Mures, a avut loc un accident rutier, cu victime."O autoutilitara condusa de un tanar, de 21 de ani, a parasit partea carosabila si a intrat intr-un podet din beton. In urma accidentului, a rezultat ranirea a cinci barbati, pasageri, cu varste cuprinse intre 43 si 55 de ani, toti ... citeste toata stirea