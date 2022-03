Politia mureseana informare si prevenire

Folosirea internetului aduce multe avantaje. Dar asta daca intelegem si riscurile, daca stim cum sa procedam pentru ca noi si banii nostri sa fim in siguranta, in special atunci cand facem plati on-line. Politia mureseana a demarat in acest sens o campanie de informare.Tot mai multe persoane cad in capcana infractorilor specializati in infractiuni informatice.Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Mures, prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, deruleaza o campanie de ... citeste toata stirea