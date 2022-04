Politistii mureseni, scenariu despre furturile on-line

Multe persoane cad in capcana infractorilor specializati in infractiuni informatice, motiv pentru care Inspectoratul de Politie Judetean Mures, prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, deruleaza o campanie de informare in perioada 25 martie - 15 aprilie 2022. Mesajul central este cel legat de riscurile la care ne expunem daca introducem datele cardului, pe diverse linkuri, pentru "a accepta o suma de bani". Niciodata nu e nevoie de datele cardului pentru a primi bani! ... citeste toata stirea