Precizari importante despre adaposturile subterane

In conditiile situatiei actuale, extrem de tensionate din vecinatatea Romaniei, sunt de interes pentru autoritati cat si pentru opinia publica, aspectele privind existenta adaposturilor (ALA) si starea (capacitatea lor functionala) acestora, pentru a asigura adapostirea si protejarea populatiei, in caz de nevoie. Astfel, unele informatii publice releva, in diverse orase din tara, nereguli privind starea unor adaposturi, respectiv: blocarea cailor sau usilor de acces, depozitarea unor materiale ... citeste toata stirea