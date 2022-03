Presedintele CJ Harghita face apel pentru donarea de generatoare de aer cald si aeroterme, necesare in corturile de la granita cu Ucraina - VIDEO

Presedintele CJ Harghita, Csaba Borboly, face, miercuri, apel pentru donarea de generatoare de aer cald si aeroterme, necesare in corturile de la granita cu Ucraina. "Din cauza frigului, in corturile amenajate la granita cu Ucraina este mare nevoie, in aceste momente, de generatoare de aer cald si aeroterme. Asadar, lansez un apel catre persoanele sau firmele care au posibilitatea sa doneze aparate similare si noi le vom distribui catre cei aflati in nevoie", a scris, miercuri, pe Facebook, ... citeste toata stirea