Prevenirea discriminarii la IPJ Mures

S-a lansat la nivel national SAPTAMANA PREVENIRII CRIMINALITATII, o manifestare deja devenita traditie. In judetul Mures, editia din acest an a fost deschisa duminica, 22 mai, la Sighisoara, cu un eveniment axat pe respect reciproc si siguranta in traficul rutier.Tematica zilei de luni, 23 mai, este PREVENIREA DISCRIMINARII - un bun prilej de discutii despre consecintele pe care acest comportament le are. Din pacate, foarte des judecam, etichetam, dupa tot felul de criterii, iar copiii, ... citeste toata stirea