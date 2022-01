Prima scoala independenta energetic din judet

Primarul orasului Sarmasu, Valer Botezan, a anuntat luni, 10 ianuarie, ca in urma unei investitii de peste 3,6 milioane de lei din fonduri europene, Scoala Generala numarul 2 din localitate va deveni, din acest an, cea mai moderna unitate de invatamant din judetul Mures si va fi independenta din punct de vedere energetic."Suntem in faza de finalizare a unui proiect pe fonduri europene de modernizare si eficientizare energetica la Scoala Generala nr. 2 Sarmasu. Este un sistem de incalzire ... citeste toata stirea