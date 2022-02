Primarul Dan Vasile Dumitru, sprijin pentru refugiatii din Ucraina

Comuna Ibanesti se inscrie in randul celor care intoid o mana de ajutor familiilor de refugiati venite din Ucraina. In acest sens, Primaria Ibanesti si-a intensificat eforturile pentru sprijinirea celor fugiti din calea conflictului armat din tara vecina."Locuitorii comunei Ibanesti care doresc sa vina in ajutorul persoanelor din Ucraina intrate in tara noastra o pot face prin punerea la dispozitie, daca situatia o va impune, a unor spatii de cazare, in mod gratuit", a precizat primarul Dan ... citeste toata stirea