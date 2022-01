Primul Muzeu al Postasilor din Romania, infiintat in judetul Mures

Primul Muzeu al Postasilor din Romania a fost infiintat in comuna Gornesti, dupa ce diriginta Oficiului Postal de aici, Anna Deak, a adunat de-a lungul carierei sale numeroase obiecte, documente si fotografii, astfel incat a putut sa redea cu fidelitate ce a insemnat viata de postas in trecut."Am avut ideea sa fac un muzeu al postasilor ca sa ramana in amintirea tuturor cum era pe vremuri Posta Romana. Eu lucrez de 30 de ani in Posta si, in acest timp, am tot adunat lucruri in ideea ca poate ... citeste toata stirea