Principalele cauze de deces in judetul Mures

Reprezentantii Directiei Judetene de Statistica Mures au publicat, in data de 31 martie 2022, pe pagina web a institutiei, www.mures.insse.ro, Anuarul Statistic al Judetului Mures 2021.Potrivit documentului citat, in anul 2020 in judetul Mures s-au inregistrat 8.340 de decese, cu 1.042 mai multe comparativ cu anul anterior.Practic, cifra din 2020 reprezinta un nedorit record al ultimilor 40 de ani in judetul Mures. Pana in 2020, cele mai multe decese erau consemnate in anii 1996 (7.911 de ... citeste toata stirea