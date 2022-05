Proiect de 3 milioane de euro pentru renovarea energetica a Palatului Administrativ

Consilierii judeteni au aprobat joi, 26 mai, cu prilejul unei sedinte ordinare de lucru, depunerea spre finantare a proiectului de renovare energetica a cladirii administrative a Consiliului Judetean Mures, in valoare maxima eligibila de 3.054.040 de euro, fara TVA (aproximativ 15 milioane de lei) in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta."Consiliul Judetean Mures a realizat o prioritizare a nevoilor de investitii in domeniul eficientei ... citeste toata stirea