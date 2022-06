Proiect de 860.000 de euro aprobat de Consiliul Judetean Mures

Alesii judeteni au aprobat joi, 26 mai, intr-o sedinta ordinara de lucru, depunerea de catre Consiliul Judetean Mures a proiectului "Renovare energetica aprofundata a cladirii Centrului Scolar de Educatie Incluziva nr. 3 Reghin" in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. Totodata, consilierii judeteni au aprobat si valoarea maxima eligibila a proiectului in cuantum de 860.640 de euro, fara TVA, ... citeste toata stirea