PROIECT. Gospodarii din Cerghizel electrificate cu panouri fotovoltaice

Conducerea Primariei orasului Ungheni a anuntat recent, in data de 12 aprilie, lansarea proiectului "Electrificare case Cerghizel". Acesta beneficiaza de un grant in valoare de 64.570 de euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturi SEE in cadrul Programului pentru Energie in Romania, Schema de granturi mici - SGS-6.1 (a): Electrificare gospodarii (Granturi SEE)."Perioada de implementare a proiectului este pana la data de 30 noiembrie 2022. Obiectivul general al proiectului ... citeste toata stirea